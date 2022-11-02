Владімір Путін заявив, що Росія не виходила із зернової угоди. Мовляв, вона просто призупинила свою участь в ініціативі. Що це означає? Можливо, росіяни стоятимуть осторонь і спостерігатимуть. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 канал.

Варте уваги Чи може Велика Британія забезпечити рух зерновим коридором: фахівець назвав перспективи

Могли вплинути Туреччина та ООН

За словами Жданова, Путін не розірвав цю угоду після консультації з турецькою стороною. Ймовірно, він міг отримати певну інформацію від генерального секретаря ООН, який є гарантом угоди. Водночас Росія вимагає гарантій безпеки від України.

Які ми можемо дати гарантії, якщо у нас немає флоту? Ми не можемо пошкодити ці кораблі. Я так розумію, що це чергова пастка з боку Росії,

– наголосив військовий експерт.

Так, можна розглянути два варіанти:

Якщо ми скажемо, що гарантуємо безпеку конвоїв із зерном, завтра Путін втопить будь-який суховантаж і скаже, що це зробила Україна. Тобто ми не змогли забезпечити виконання цих гарантій.

Якщо ми відмовляємося давати гарантії, Путін знову ж таки каже, що Україна не хоче гарантувати безпеку цих конвоїв. "Ми не можемо їх гарантувати. "Ми можемо забезпечити виконання умов угоди в плані відвантаження зерна й відправки його споживачу або покупцю", – зауважив Жданов.

"Те зерно, яке ще не вивезене, це врожай того року. А вже на підході врожай цього року, він завантажений в елеватори й лежить на струмах. Зерна дуже багато, воно поповнилося", – підкреслив Жданов.

Але здебільшого це зерно, яке викуповує ООН. Країни своє вже забрали у першу чергу.

Очевидно, Путіну пояснили, що зривати цю угоду дуже загрожує наслідками. І він зробив реверанс. "Ми нікуди не виходили, у нас перекур, ми призупинили свою участь",

– акцентував військовий експерт Олег Жданов.

Реверанс Путіна! Росія дала задню із зерновою угодою: дивіться відео

Вихід Росії із Зернової угоди: що відомо