Владімір Путін заявив, що Росія не виходила із зернової угоди. Мовляв, вона просто призупинила свою участь в ініціативі. Що це означає? Можливо, росіяни стоятимуть осторонь і спостерігатимуть. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 канал.
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Могли вплинути Туреччина та ООН
За словами Жданова, Путін не розірвав цю угоду після консультації з турецькою стороною. Ймовірно, він міг отримати певну інформацію від генерального секретаря ООН, який є гарантом угоди. Водночас Росія вимагає гарантій безпеки від України.
Які ми можемо дати гарантії, якщо у нас немає флоту? Ми не можемо пошкодити ці кораблі. Я так розумію, що це чергова пастка з боку Росії,
– наголосив військовий експерт.
Так, можна розглянути два варіанти:
- Якщо ми скажемо, що гарантуємо безпеку конвоїв із зерном, завтра Путін втопить будь-який суховантаж і скаже, що це зробила Україна. Тобто ми не змогли забезпечити виконання цих гарантій.
- Якщо ми відмовляємося давати гарантії, Путін знову ж таки каже, що Україна не хоче гарантувати безпеку цих конвоїв. "Ми не можемо їх гарантувати. "Ми можемо забезпечити виконання умов угоди в плані відвантаження зерна й відправки його споживачу або покупцю", – зауважив Жданов.
"Те зерно, яке ще не вивезене, це врожай того року. А вже на підході врожай цього року, він завантажений в елеватори й лежить на струмах. Зерна дуже багато, воно поповнилося", – підкреслив Жданов.
Але здебільшого це зерно, яке викуповує ООН. Країни своє вже забрали у першу чергу.
Очевидно, Путіну пояснили, що зривати цю угоду дуже загрожує наслідками. І він зробив реверанс. "Ми нікуди не виходили, у нас перекур, ми призупинили свою участь",
– акцентував військовий експерт Олег Жданов.
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Вихід Росії із Зернової угоди: що відомо
- Росія заявила, що припиняє участь у зерновій угоді. Причиною стали вибухи у Севастополі, у яких Москва звинувачує Україну та Велику Британію.
- Натомість в ООН заявили, що домовленості залишаються чинними. Відтак перевірка суден, які транспортують продовольство з українських портів, продовжиться.
- Потрібно розуміти, що Росія пішла на Зернову угоду лише під тиском Туреччини. Фактично вона була і залишається економічно невигідною для Росії.
- Заява держави-агресорки спричинила раптове зростання вартості зерна та пшениці у світі. За вихідні ціни досягли двотижневого максимуму.
- Попри заяви Кремля, ініціатива продовжує функціонувати. За два дні пройшло 17 суден. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що ООН узгодила 8 кораблів на 3 листопада.