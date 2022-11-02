Усі заяви, які лунають з Кремля, нічого не варті. Сьогодні держава-агресорка не має належної військової могутності у Чорному морі. Про це 24 каналу сказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

До теми Підписана під тиском Туреччини: чи вигідною для Росії була зернова угода

Увесь світ побачив, хто є Путін

Виходом із Зернової угоди Росія вчергове продемонструвала світові свою сутність. Братчук переконаний, що своїми діями Путін роздратував увесь світ.

Коли раніше наші політики говорили про те, що "дід Кабаєв" – параноїк, і все його оточення є параноїками, це викликало у світової спільноти навіть співчуття. Зараз це вже роздратування. Настав той момент, коли потрібно викликати санітарів. Санітари є – можливо, не ООН, а Туреччина,

– наголосив Братчук.

Мовиться про те, що Туреччина є членом НАТО. Відтак провокація з атакою російського флоту на будь-який корабель призведе до дії статтю 5 Північноатлантичного Альянсу.

Що відомо про рух суден

Як зауважив Братчук, за два дні пройшло 17 суден. Відомо, що:

два кораблі зайшли до Одеських портів під завантаження олією – це прапори Йорданії та Румунії;

1 листопада судна пішли на Африку – до Марокко та Лівії, а також до Європи.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що ООН узгодила 8 кораблів на 3 листопада.

Порти не припиняли своєї роботи. Я впевнений, що Зернова ініціатива буде реалізована,

– переконаний речник Одеської ОВА.

Братчук додав, що зранку 2 жовтня в Одесі пролунав сигнал повітряної тривоги. На щастя, обстрілів не було.

"Можливо, це рефлексія Путіна та Росії на ситуацію із зерновим коридором. Для них нічого доброго не відбувається, а для світу – так", – підсумував він.

Братчук: буде ще гаряче, Путін роздратував світ, що з експортом зерна: дивіться відео

Росія заявила про вихід із Зернової угоди: коротко