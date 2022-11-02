Владимир Путин заявил, что Россия не выходила из зерновых соглашений. Мол, она просто приостановила свое участие в инициативе. Что это значит? Возможно, россияне будут стоять в стороне и наблюдать. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 канал.

Сможет ли Великобритания обеспечить движение по зерновому коридору: специалист назвал перспективы

Могли повлиять Турция и ООН

По словам Жданова, Путин не разорвал это соглашение после консультации с турецкой стороной. Вероятно, он мог получить определенную информацию от генерального секретаря ООН, гаранта соглашения. В то же время, Россия требует гарантий безопасности от Украины.

Какие мы можем дать гарантии, если у нас нет флота? Мы не можем повредить эти корабли. Я так понимаю, что это очередная ловушка со стороны России,

– подчеркнул военный эксперт.

Так, можно рассмотреть два варианта:

Если мы скажем, что обеспечим безопасность конвоев с зерном, завтра Путин утопит любой сухогруз и скажет, что это сделала Украина. То есть мы не смогли обеспечить исполнение этих гарантий.

Если мы отказываемся давать гарантии, Путин опять говорит, что Украина не хочет гарантировать безопасность этих конвоев. "Мы не можем их гарантировать. Мы можем обеспечить выполнение условий соглашения в плане отгрузки зерна и отправки его потребителю или покупателю", – отметил Жданов.

"То зерно, которое еще не вывезено, это урожай того года. А уже на подходе урожай этого года он загружен в элеваторы и лежит на токах. Зерна очень много, оно пополнилось", — подчеркнул Жданов.

Но в большинстве своем это зерно, которое выкупает ООН. Страны свое уже забрали в первую очередь.

Очевидно, Путину объяснили, что срывать это соглашение очень чревато последствиями. И он совершил реверанс. "Мы никуда не выходили, у нас перекур, мы приостановили свое участие",

– акцентировал военный эксперт Олег Жданов.

Реверанс Путина! Россия дала заднюю с зерновым соглашением: смотрите видео

Выход России из Зерновой сделки: что известно