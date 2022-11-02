Владимир Путин заявил, что Россия не выходила из зерновых соглашений. Мол, она просто приостановила свое участие в инициативе. Что это значит? Возможно, россияне будут стоять в стороне и наблюдать. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 канал.
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Могли повлиять Турция и ООН
По словам Жданова, Путин не разорвал это соглашение после консультации с турецкой стороной. Вероятно, он мог получить определенную информацию от генерального секретаря ООН, гаранта соглашения. В то же время, Россия требует гарантий безопасности от Украины.
Какие мы можем дать гарантии, если у нас нет флота? Мы не можем повредить эти корабли. Я так понимаю, что это очередная ловушка со стороны России,
– подчеркнул военный эксперт.
Так, можно рассмотреть два варианта:
- Если мы скажем, что обеспечим безопасность конвоев с зерном, завтра Путин утопит любой сухогруз и скажет, что это сделала Украина. То есть мы не смогли обеспечить исполнение этих гарантий.
- Если мы отказываемся давать гарантии, Путин опять говорит, что Украина не хочет гарантировать безопасность этих конвоев. "Мы не можем их гарантировать. Мы можем обеспечить выполнение условий соглашения в плане отгрузки зерна и отправки его потребителю или покупателю", – отметил Жданов.
"То зерно, которое еще не вывезено, это урожай того года. А уже на подходе урожай этого года он загружен в элеваторы и лежит на токах. Зерна очень много, оно пополнилось", — подчеркнул Жданов.
Но в большинстве своем это зерно, которое выкупает ООН. Страны свое уже забрали в первую очередь.
Очевидно, Путину объяснили, что срывать это соглашение очень чревато последствиями. И он совершил реверанс. "Мы никуда не выходили, у нас перекур, мы приостановили свое участие",
– акцентировал военный эксперт Олег Жданов.
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Выход России из Зерновой сделки: что известно
- Россия заявила, что прекращает участие в зерновом соглашении. Причиной стали взрывы в Севастополе, в которых Москва обвиняет Украину и Великобританию.
- В ООН заявили, что договоренности остаются в силе. Следовательно, проверка судов, которые транспортируют продовольствие из украинских портов, продолжится.
- Нужно понимать, что Россия пошла на зерновое соглашение только под давлением Турции. Фактически она была и остается экономически невыгодной для России.
- Заявление государства-агрессоры повлекло за собой внезапный рост стоимости зерна и пшеницы в мире. За выходные цены достигли двухнедельного максимума.
- Несмотря на заявления Кремля, инициатива продолжает функционировать. Через два дня прошло 17 судов. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что ООН согласовала 8 кораблей на 3 ноября.