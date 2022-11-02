Об этом 24 каналу сказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс. Он убежден, что флот Британии и Турции вполне способны обеспечить зерновой коридор.
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Какое соглашение предлагала Великобритания
Усс напомнил, что до заключения этого зернового соглашения было предложение Великобритании о том, что его военные лодки зайдут в акваторию Черного моря и физически обеспечат этот коридор. Единственный вопрос, который возникал в этой связи – как именно они могли бы это сделать, учитывая роль Турции.
То есть, действительно, если будет это соглашение, что Турция дает разрешение Великобритании зайти ее военно-морскими лодками, плюс она предоставит свои военно-морские лодки и они станут на дороге этого так называемого коридора и так его обеспечат. И в таком раскладе Россия не нужна,
– заявил главный консультант Национального института стратегических исследований.
То есть, по его словам, в случае, если они будут это делать, а Россия нападет на любое из их судов, это будет фактически повод для 5 статьи НАТО, то есть нападение на одну из стран Альянса.
Поэтому, добавил Усс, такой вариант рассматривался, но потом в конце концов появилось зерновое соглашение и все о нем забыли. Однако сейчас, когда Москва заявила о выходе из нее, это соглашение может работать и без России.
Насколько реален сценарий привлечения судов других стран
Усс отметил, что британский и турецкий флоты вполне способны обеспечить этот коридор, потому что априори идея заключалась в том, что Британия дает военные лодки, а Египет предоставляет торговые лодки для перевозки зерна. Вероятно, Каир обращался по этому вопросу в Соединенное Королевство.
Я думаю, что двух стран НАТО Великобритании и Турции вполне достаточно, чтобы обеспечить нормальное функционирование этого коридора, чтобы не было тех проблем, с которым мир столкнулся сразу после начала войны,
– сказал главный консультант Национального института стратегических исследований.
Он отметил, что в апреле цены на зерновые были вдвое выше, чем в январе. Когда же заработало зерновое соглашение, то произошла стабилизация цен. Для Украины это, возможно, не самая лучшая ситуация, поскольку мы получили меньшее. Однако для мира и Украины это было плюсом.
Выход России из зерновой сделки: главное
- Россия решила выйти из зерновой сделки , из-за чего экспорт продовольствия невозможен. Кремль препятствует экспорту зерна в находящуюся на грани голода страну.
- После приостановки зернового соглашения в России издали новое циничное заявление . Страна-агрессорка говорит, что готова заменить украинское зерно на мировом рынке своей продукцией. По всей вероятности, украденной из Украины.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал заявление России не придерживаться договоренностей по экспорту зерна. Он заявил, что Турция будет продолжать свои усилия , чтобы служить человечеству.
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