Об этом 24 каналу сказала эксперт Центра исследований современной Турции Карлтонского университета Евгения Габер. По ее словам, сотрудничество с Россией важно прежде всего для внутренней политики Анкары.

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Россия шантажирует зерновым коридором

Габер отметила, что Россия действительно не вышла из этого соглашения, а заявила о временной приостановке активного участия в заседаниях совместного координационного центра.

Это нам еще раз демонстрирует, что это не просто неответственность России, это еще и стремление шантажировать и повышать ставки для того, чтобы выторговать лучшие для себя условия.

– сказала эксперт.

Потому что, по ее словам, даже в этом Россия не может поступить честно, сказав, что ее больше не интересует это соглашение. Она сохраняет свое членство, но в то же время будет делать все возможное, чтобы тормозить работу и координационного центра, и вообще механизма этого зернового соглашения всеми возможными способами и мерами.

Может ли Турция ввести санкции против России

Габер заявила, что от Турции не стоит ожидать санкций, потому что она до сих пор не приобщалась к санкциям против Москвы и какие-либо провокации и шантаж с ее стороны не позволит этого сделать.

Более того, Турция вышла на первые позиции по росту количества экспорта своей продукции в Россию за первые 9 месяцев 2022 года и импорта из России в Турцию. К тому же показатели по 100 – 200% роста этого товарооборота,

– отметила эксперт Центра исследований современной Турции Карлтонского университета.

Поэтому, по ее словам, Анкара будет продолжать торговать с Россией, но вместе с тем помогать дальше функционировать зерновой инициативе, отвечающей интересам Украины, самой Турции и всего цивилизованного мира.

Почему Турция продолжает сотрудничество с Россией.

Габер объяснила, что так Турция помогает выживать самой себе, потому что у нее сейчас не лучшая экономическая ситуация, а сотрудничество с Россией важно прежде всего для внутренней политики Анкары.

Все деньги, которые идут, в частности, и от так называемых российских туристов, а фактически всех, кто пытается сбежать от мобилизации в России, и от пассажиров, летящих через стамбульский аэропорт, и многих других аспектов торгового сотрудничества с Россией, идут в турецкий бюджет и это, безусловно, отвечает интересам Анкары,

– сказала эксперт.

Поэтому, отметила она, здесь есть абсолютно прагматичная политика Турции. В отличие от Индии, турки действительно продают Украине беспилотники и помогают решать определенные вопросы, как с тем же зерновым соглашением.

Но это не значит, что Анкара будет разрывать отношения с Россией. Ведь во-первых, это противоречит экономическим и энергетическим интересам самих турок. Во-вторых, в Турции до сих пор существует опасение, что Российская Федерация может распасться на несколько неуправляемых республик, что к власти после Путина может прийти еще более националистический и радикальный. Поэтому классическое поведение Турции – сохранять рабочие отношения с Россией, но в то же время оставаться частью Западного мира.

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