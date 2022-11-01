Детали рассказал Дмитрий Москаленко – гендиректор "Украинского Дунайского пароходства". Он отметил, что летом в Украине уже предполагали, что страна-оккупантка сорвет зерновое соглашение.

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Проект "Дунайский зерновой путь" развивали системно, инвестируя в создание собственной перевалки зерновых. На ноябрь уже договорились с румынскими партнерами об эффективной схеме перевалки в порту Констанцы.

Наш Дунайский зерновой путь уже начинает работать. Это безопасная и гарантированная доставка аграрной продукции из речного порта сразу на морское судно большого тоннажа,

– заявил Москаленко.

Среднее время оборота каравана сократится примерно на 30%.

На втором этапе развития проекта предполагается строительство новых барж.

Как Россия сорвала зерновую сделку

Россия – страна-террористка – шантажирует мир. В Кремле заявили о приостановлении участия страны в зерновом соглашении. Владимир Путин издал ряд маразматических заявлений о мифических "угрозах" со стороны Украины.

Между тем в ООН заявили, что, несмотря на абсурдные заявления России, зерновое соглашение остается в силе.

В Украине заявили, что Россия должна немедленно остановить "голодные игры". Цивилизованный мир призвал Россию срочно вернуться к инициативе.

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