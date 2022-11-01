Водночас виконання "зернової" угоди може реалізовуватись і без участі Кремля. Про це 24 каналу розповів політолог Олег Саакян.

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Турецька дипломатія

Експерт зазначив, що на сьогодні абсолютно зрозуміло, що Туреччина намагатиметься знову повернути Росію у "зернову" угоду, позаяк для Ердогана вона є "активом".

Туреччина намагається через посередницькі функції отримати заробіток як на українському зерні, так й на російському. Туреччині важливо залишити це за собою і Кремль це чудово розуміє. Тому Ердогану зараз важливо продемонструвати, що Росія не є ключовим елементом цієї системи й без Росії може відбуватися експорт,

– пояснив оглядач.

За його словами, це буде аргументом у перемовній позиції, щоб Кремль став більш зговірливим.

"Зрозуміло, що воєнної потуги, щоб зараз вступити у бої, завадити експорту і перестрілюватися з турецькими кораблями або ж обстріляти цивільні судна у Росії немає. І для неї це матиме якщо не катастрофічні, то вкрай серйозні наслідки", – додав аналітик.

На його думку, зараз Ердоган з одного боку зацікавлений, щоб цей експорт певний час ішов без Росії, щоб посилити свої позиції, але з іншого боку – в середньостроковій і довгостроковій перспективах він зацікавлений, щоб Росія повернулася за стіл перемовин, що дає йому "більше бонусів та можливостей".

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"Токсична" Росія

Саакян вказав, що російське зерно, як і будь-який інший ресурс з Росії, є достатньо "токсичним".

Звісно, що його купують і воно експортується, але там є свої політичні ризики. Водночас російське зерно знаходиться у певній специфічній ніші. По тих позиціях, де Росія конкурує з низкою експортерів, то там російське зерно йде з "мінусом", тому що там воно фактично "токсичне",

– підкреслив політолог.

Він зауважив, що саме тому для Туреччини в першу чергу важливе українське зерно, яке навпаки – політично має свої "бонуси" й тут Туреччина на цьому не лише заробляє, але і "робить добру справу".

"Це актив Туреччини й на Африку, оскільки є низка залежних держав від постійного і безперебійного потоку їжі з України та Росії не лише через фізичний брак їжі, але і через стабільність ціни на зернові. Для них є серйозні ризики від зростання ціни, якщо буде дефіцит зернових", – розповів експерт.

За його словами, тут важливі не лише самі об'єми, але і безперервність. Тому коли Росія вийшла із "зернової" угоди, то ціни підскочили навіть на американській біржі. Водночас у певних регіонах ці ціни зросли навіть більше, ніж у США.

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Чи повернеться Кремль до перемовин

Саакян констатував, що Росія або повернеться до "зернової" угоди, або експорт відбуватиметься без Росії.

Це та формула, яка вибудувалася. Експорт з України з перебоями та певними проблемами можливий, якщо росіяни повертаються до "зернової" угоди, але він все одно відбудеться і без Росії. Росія в такому випадку отримає низку додаткових ударів і вони вже репутаційно втрачають в Африці та Азії через свої кроки,

– підкреслив аналітик.

На його думку, також росіяни матимуть додаткові санкції від Заходу, що легітимізує новий тиск. Водночас стане жорсткішою ситуація для Туреччини у співпраці з Росією.

"Відповідно, Росія сама собі попсує достатньо серйозно в можливостях використання турецького фактора для обходу санкцій. Тому Росія цим демаршем взяла і "сама собі відстрелила ногу". Стало можливим, коли Росію можна сприймати одним із факторів, але не визначним і не ключовим фактором безпеки західного Причорномор'я", – резюмував політолог.

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