Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, зараз Київ має продемонструвати свою адекватність та відданість десяткам мільйонів життів, які чекають на українське зерно.

До теми "Принципове питання": як зміняться відносини Росії та Туреччини після виходу із зернової угоди

Від нестачі агропродукції можуть постраждати бідне населення Африки та Азії. Крім того, проблеми є і в українських аграріїв.

Заходу треба показати, що зерно – це не лише наша проблема. Зараз від цього страждають два типи людей. Це – найбідніші люди Африки та Азії. І українські аграрії, які мають два урожаї, але не можуть їх продавати,

– наголосив Давидюк.

Ердоган заробляє політичні бали

Давидюк підкреслив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган вдало відреагував на ситуацію із зерном. Однак потрібно розуміти, що він завжди відстоює власну позицію. Добре, що зараз інтереси України та Туреччини збігаються.

У нього достатнього така торговельна позиція. І піар, і заробити. Позиція Ердогана симпатичніша, ніж в інші періоди. Все одно вони бігають за своїми політичними балами. А ми бігаємо за порятунком людських життів,

– вважає Давидюк.

Він переконаний, якби кораблі НАТО почали супроводжувати зернові каравани з України, то можна було б наростити вивіз продукції у десятки разів.

Давидюк оцінив позицію Ердогана у проблемі із вивезенням зерна: дивіться відео

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