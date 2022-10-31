Тож не можна виключати, що на територію країни-агресорки може щось прилетіти. Таку думку 24 каналу озвучив політолог Микола Давидюк.

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Чи будуть удари по енергетичних об'єктах Росії

Україна поводить себе дуже дисципліновано та дотримується умов партнерів. Інша річ, якщо наш Укроборонпром розробить відповідне озброєння, яке зможе летіти на понад 1 тисячу кілометрів та "здивувати росіян". Однак все залежить від політичного рішення, чи переносить Україна бойові дії на територію країни-агресорки.

Я б не казав, що українці будуть стріляти, але не виключаю великих техногенних катастроф на їхніх (росіян – 24 канал) енергетичних об'єктах. Що це може бути? Ніхто не знає. Можливо, миша дроти з'їсть, можливо щось зірветься або хтось недопалок кине,

– зауважив Давидюк.

За його словами, поки політичне рішення щодо ударів по енергетичних об'єктах Росії не приймали. Втім, сьогодні 80% 5-тимільйонного Києва були без водопостачання та електроенергії й це може мати наслідки.

"Чи може це призвести до техногенних катастроф в Росії? Може, це не виключається. І якщо Росія думає, що вона в безпеці, то глибоко помиляється", – наголосив політолог.

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Яким буде фінал Путіна

Давидюк зазначив, що російський диктатор залишається без своїх іграшок. Він вже втратив Кримський міст, "Північний потік", крейсер "Москва" та половину Чорноморського флоту. Так, очільник Кремля показав, що вміє програвати.

Путін справжній олімпієць – він вміє програвати. І для нього фіналом в цій війні буде не перемога, а участь. Путін завершить цю війну і скаже: "Головне не перемога, а участь". Ось це буде фінал путінської війни,

– підкреслив політолог.

Зараз Україні важливо звільнити свої території

Ба більше, в Україні є виробництва, які дозволяють нам стріляти по території Росії. Крім того, не можна виключати, що наша країна може самостійно вийти на ринки та закупити зброю, яка надасть можливість атакувати країну-агресорку. Однак зараз Україна йде в режимі зачистки своїх територій від загарбників.

"Україна діє все ж таки стратегічно, а не емоційно-імпульсивно", – підсумував Давидюк.