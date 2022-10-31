Сподіваючись досягнути перемоги через ракетні атаки, Кремль не розуміє того, що українці та росіяни – різні народи. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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У Росії не розуміють українців

Експерт зазначив, що Кремль намагається зруйнувати критичну інфраструктуру України поступово, позаяк йому потрібні "постійні перемоги" для внутрішнього споживача, щоб трохи приховати поразки на фронті.

Вони вигадали собі таку "перемогу". Для них повітряна тривога в Україні або що Київ залишився без світла – це новина. Вони таку кількість новин створюють, що складається враження, що тут всі вмирають, замерзають і сидять без світла. Звичайно ж, росіяни радіють і забувають про невдачі на фронті,

– пояснив політтехнолог.

За його словами, окупанти могли запустити більше ракет та дронів, але для цього потрібна відповідна кількість операторів, які програмують ракети та ведуть дрони, у чому росіяни можуть бути обмеженими.

"Успішність ППО України значно збільшилася і зараз 44 із 50 ракет збили – це колосальний результат. Минулого понеділка ЗСУ збили всі дрони і величезну кількість ракет. Тому ми в цьому плані потихеньку просуваємось", – додав аналітик.

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Він вказав, що росіяни вважають, що якщо українці сидітимуть без світла – вони "побіжать до Зеленського, щоб вимагати переговорів з Росією".

"У Кремлі не розуміють українців і, мабуть, використовують психоемоційну модель росіян, як би вони поводилися в цій ситуації. Це їхня помилка, бо вони абсолютно не розуміють, хто такі українці. Українці посиділи у підвалі, задонатили на ЗСУ та пішли далі працювати", – підкреслив Тизенгаузен.

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"Понеділкові" обстріли

Політолог переконаний, що те, що росіяни здійснюють масовані ракетні атаки щопонеділка, має лише одне пояснення.

Це класична історія з російських народних казок, коли дракон щорічно прилітав і забирав якусь красуню. Всі привчилися, що цей "дракон" прилітає раз у понеділок, а росіяни прокидаються вже у веселому настрої, бо якась у їхньому розумінні публічна кара України – це свято,

– пояснив експерт.

За його словами, росіяни думають, що їм принесе багато радості те, що "українці знову посидять без світла".

"Так можуть привчати більшість росіян до "переможних понеділків", хоча, з огляду на залякування українців, напевно було б правильно не в один і той же день це робити", – резюмував Тизенгаузен.

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