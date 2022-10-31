Нельзя исключать, что на территорию страны-агрессора может что-то прилететь. Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Николай Давидюк.

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Будут ли удары по энергетическим объектам России

Украина ведет себя очень дисциплинированно и соблюдает условия партнеров. Другое дело, если наш Укроборонпром разработает соответствующее вооружение, которое сможет лететь более чем на 1 тысячу километров и "удивить россиян". Однако все зависит от политического решения, переносит ли Украина боевые действия на территорию страны-агрессора.

Я бы не говорил, что украинцы будут стрелять, но не исключаю больших техногенных катастроф на их (русских – 24 канал) энергетических объектах. Что это может быть? Никто не знает. Возможно, мышь провода съест, возможно что-то сорвется или кто-то окурок бросит,

– отметил Давидюк.

По его словам, пока что политическое решение об ударах по энергетическим объектам России не принималось. Впрочем, сегодня 80% 5-миллионного Киева были без водоснабжения и электроэнергии, и это может иметь последствия.

"Может ли это привести к техногенным катастрофам в России? Может, это не исключается. И если Россия думает, что она в безопасности, то глубоко ошибается", – подчеркнул политолог.

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Каким будет финал Путина

Давидюк отметил, что российский диктатор остается без своих игрушек. Он уже потерял Крымский мост, "Северный поток", крейсер "Москва" и половину Черноморского флота. Да, глава Кремля показал, что умеет проигрывать.

Путин настоящий олимпиец – он умеет проигрывать. И для него финалом в этой войне будет не победа, а участие. Путин завершит эту войну и скажет: "Главное не победа, а участие". Вот это будет финал путинской войны,

– подчеркнул политолог.

Сейчас Украине важно освободить свои территории

Более того, в Украине есть производства, которые позволяют нам стрелять по территории России. Кроме того, нельзя исключать, что наша страна может самостоятельно выйти на рынки и закупить оружие, которое позволит атаковать страну-агрессора. Однако сейчас Украина идет в режиме зачистки своих территорий от захватчиков.

"Украина действует все же стратегически, а не эмоционально-импульсивно", – подытожил Давидюк.