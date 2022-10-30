Об этом 24 каналу рассказал заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах Андрей Рыженко. Ранее расследователи привели веские аргументы, что дроны повредили корабль "Адмирал Макаров".

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Скоординированная атака на корабли

Рыженко отметил, что была проведена скоординированная атака на корабли, катера, подразделения обеспечения России, базирующиеся в Севастополе. Одновременно было привлечено примерно 10 летающих беспилотников и 6 – 8 морских беспилотных аппаратов, дронов-камикадзе. В результате, по разным данным, было повреждено от 3 до 9 российских кораблей.

Был поврежден фрегат Адмирал Макаров, который сейчас является флагманом флота, и он будет на ремонте как минимум 2 – 3 месяца, если будут запасные части. Это хорошо, потому что он регулярно обстреливает наши мирные города ракетами "Калибр". Одним из таких обстрелов была атака на Винницу в июле,

– отметил заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004 – 2020 годах.

Поврежденные корабли

Он продолжил, что также поврежден еще ракетный корвет, на борту которого – 8 "Калибров". Есть информация о повреждении воздушным дроном тральника "Иван Голубец". Однако это старый корабль, которому уже около 50 лет. Еще один десантный корабль. Это как минимум.

"Есть информация о том, что уничтожен склад горючего, находящегося на побережье и принадлежащий Черноморскому флоту. Интересный факт, который я прочитал в российских СМИ, это то, что 3 морских беспилотника зашли на внутренний рейд Севастополя. Для меня это показатель того, что система охраны севастопольской морской базы не сработала", – подчеркнул Рыженко.

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Из 11 кораблей-ракетоносителей осталось 3

По его словам, у россиян из 11 кораблей, которые теоретически могли быть носителями ракет "Калибр", в оперативном пользовании осталось 3. Один фрегат "Адмирал Эссен" и 2 корвета. Еще 2 корабля точно повреждены, 2 находятся в Средиземном море с начала агрессии, потому что их Турция не пропускает.

Еще для 4 патрульных кораблей зарезервированы места, но их нет. То есть их ударная способность значительно снизилась. Ранее, в феврале, в марте, россияне просто расстреливали корабли, которые заходили в порты Украины,

– подчеркнул заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004 – 2020 годах.

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