Про це для 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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"Можуть бути складнощі, якщо Москва наважиться на прямі претензії й атакуватиме судна. Це може сильно вплинути на відносини з Туреччиною", – зазначив Фейгін.

Туреччині вигідна зернова угода

За словами правозахисника, дивно уявляти, що Москва так довго намагалася використовувати Туреччину для своїх цілей, ініціюванням переговорів, підключенням різних угод і раптом в один момент все це зламала через нібито атаки по Севастополю. Фейгін наголосив – росіяни одразу після укладення зернової угоди атакували Одесу й заявили, що це воєнна ціль.

Фейгін зазначив, що судна, які перевозять зерно, цивільні. Їх інспектує Туреччина й має дохід за пропуск кораблів.

Для Туреччини це важливе питання. Чому вона має відступати й припинити пропуск суден в акваторії Чорного моря? Бо Москва щось собі вирішила? Це принципове питання. Риторичне питання – хто господар Чорного моря?, – сказав Фейгін.

Він додав, що саме Туреччина має потужні можливості контролювати Чорноморський басейн. Крім цього, турецький флот дуже значний.

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