Президент Туреччини Реджеп Ердоган на Всесвітньому турецькому медичному конгресі прокоментував заяву Росії не дотримуватися домовленостей щодо експорту зерна.
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Що сказав Ердоган
За словами Ердогана, зерновий коридор довів свою важливість, оскільки вдалось зменшити продовольчу кризу. Україна з липня експортувала 9,3 мільйона тонн сільгосппродукції.
Попри те, що Росія вагається щодо зернової угоди, оскільки Москві не надані такі ж можливості, Туреччина продовжуватиме свої зусилля, щоб служити людству, – сказав Ердоган.
Турецький президент утримався від деталей.
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Вихід Росії із зернової угоди: останні новини
- Військовий експерт та аналітик Андрій Харук вважає, що кораблі НАТО можуть супроводжувати судна із зерном. Така практика вже була у 80-ті роки, коли США організовували супровід танкерів у Аравійській затоці.
- Туреччина та ООН домовилися про рух 16 кораблів зерновим коридором. Проте російські пропагандисти заявили, що це ні до чого не зобов'язує Кремль.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Росію дотримуватися зобов'язань, оскільки через Росію можуть голодувати мільйони людей.
- Окупанти заявляють, що вихід із зернової угоди – це відповідь на нібито теракт у Севастополі. Крім цього, ворог називає у зернову угоду можливістю для українців бити по Криму. Секретар РНБО Олексій Данілов назвав це маячнею.