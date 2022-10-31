Про це 24 каналу розповів військовий експерт та аналітик Андрій Харук. Він також зазначив, що вже був досвід, коли у 80-ті роки американці організовували супровід танкерів у Аравійській затоці.

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Але, за словами Харука, тут ми стикаємось зі значними проблемами, які стосуються правових аспектів. Оскільки кораблі не чорноморських країн, можуть перебувати у Чорному морі досить обмежений час.

Також можуть стати на заваді політичні аспекти – наскільки країни Заходу готові безпосередньо залучати свої військово-морські сили, аби супроводжувати ці зернові конвої,

– зазначає він.

За словами фахівця, небезпека з боку Росії зараз трохи перебільшена, бо кораблі країни-агресорки зараз фактично "загнані" до бухт. Тож залишається лише гадати, чи наважаться на Заході на такий крок.

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