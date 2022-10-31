Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт и аналитик Андрей Харук. Он также отметил, что уже был опыт, когда в 80-е годы американцы организовывали сопровождение танкеров в Аравийском заливе.
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Но, по словам Харука, здесь мы сталкиваемся со значительными проблемами, касающимися правовых аспектов. Поскольку корабли не черноморских стран могут находиться в Черном море достаточно ограниченное время.
Также могут помешать политические аспекты – насколько страны Запада готовы непосредственно привлекать свои военно-морские силы, чтобы сопровождать эти зерновые конвои.
– отмечает он.
По словам специалиста, опасность со стороны России сейчас немного преувеличена, потому что корабли страны-агрессора сейчас фактически "загнаны" в бухты. Поэтому остается только думать, отважатся ли на Западе на такой шаг.
Детальнее о срыве россиянами "зернового соглашения": смотрите видео
Россия и соглашения по экспорту зерна: смотрите видео
- В России заявили, что прекращают участие в зерновом соглашении. Причиной стали взрывы в Севастополе, в которых Москва обвиняет Украину и Великобританию. Однако в ВСУ не подтвердили свою причастность к атаке.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на действия страны-агрессора. Он заявил, что это было вполне предсказуемо и соответствующее решение Россия приняла еще раньше, чтобы обострить продовольственный кризис.
- После приостановки зернового соглашения в Кремле было выдано новое циничное заявление. Мол, Россия готова заменить украинское зерно на мировом рынке своей продукцией. И якобы в ближайшие 4 месяца страна-агрессор может бесплатно поставить до 500 тысяч тонн зерна беднейшим странам.
- Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что из-за действий россиян из украинского порта не смогло выйти судно, которое должно было везти 40 тысяч тонн зерна для Эфиопии.