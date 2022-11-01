Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, сейчас Киев должен продемонстрировать свою адекватность и преданность десяткам миллионов жизней, ожидающих украинское зерно.

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От нехватки агропродукции может пострадать бедное население Африки и Азии. Кроме того, проблемы есть и у украинских аграриев.

Западу нужно показать, что зерно – это не только наша проблема. Сейчас от этого страдают два типа людей. Это беднейшие люди Африки и Азии. И украинские аграрии, которые имеют два урожая, но не могут их продать,

– подчеркнул Давидюк.

Эрдоган зарабатывает политические баллы

Давидюк подчеркнул, что президент Турции Реджеп Эрдоган удачно отреагировал на ситуацию с зерном. Однако следует понимать, что он всегда отстаивает собственную позицию. Благо, сейчас интересы Украины и Турции совпадают.

У него достаточно такая торговая позиция. И пиар, и заработать. Позиция Эрдогана более симпатична, чем в другие периоды. Все равно они бегают за своими политическими баллами. А мы бегаем за спасением человеческих жизней,

– считает Давидюк.

Он убежден, что если бы корабли НАТО начали сопровождать зерновые караваны из Украины, то можно было бы нарастить вывоз продукции в десятки раз.

Давидюк оценил позицию Эрдогана относительно проблемы с вывозом зерна: смотрите видео

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