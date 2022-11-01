Про це 24 каналу сказав російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. На його думку, Путін ще раз показав, що він – типовий дворовий гопник.

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Піонтковський припустив, що диктатор Росії, ймовірно, пам'ятає свої бандитське дитинство, коли він міг ображати хлопчиків в окулярах з інтелігентних сімей.

За його словами, очевидно, що у стосунках пари Путін – Ердоган, альфа самець – президент Туреччини, він у всіх ситуаціях утискає Путіна.

Путін може довго шантажувати західних політиків, але не Ердогана. Кілька годин знадобилося після погляду президента Туреччини (на вихід Росії з зернових угод – 24 канал), як Путін заверещав на пресконференції, мовляв Росія не вийшла ні з якої угоди, а тимчасово призупинила участь,

– заявив Піонтковський.

Публіцист зазначив, що Ердоган як проводив через Чорне море українські судна, так і буде це робити, бо йому це треба.

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"Він поставить Путіна знову на коліна. Про що говорити, якщо Ердоган зламав главу Кремля раз і назавжди в останній Карабаській війні, а Путін тоді злякався. Тож, Ердоган в їх парі завжди буде альфа самцем", – вважає Піонтковський.

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