Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що мав телефонну розмову з Путіним. Зокрема сторони обговорювали останні події російсько-української війни.

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Подробиці розмови Путіна та Ердогана

Президент Ердоган заявив, що Туреччина продовжує вживати "необхідних ініціатив" з усіма сторонами для розв'язання проблем, пов’язаних із виконанням Стамбульської угоди щодо експорту зерна.

Президент Туреччини висловив впевненість, що зможе налагодити співпрацю, орієнтовану на розв'язання цього питання. Він також заявив, що якщо зернову кризу вдасться вирішити за допомогою конструктивного підходу, Туреччина заохочуватиме кроки, які необхідно зробити на цьому шляху – повернутися до переговорів.

При цьому Реджеп Ердоган подякував президенту Росії Путіну за його "щирі заяви про Туреччину" та про нього самого.

Напередодні Путін заявив, що президент Туреччини "не дозволяє сісти собі на шию і керуватися інтересами третіх країн" та назвав його "міцним горішком".

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