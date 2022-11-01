Таку думку 24 каналу озвучив американський політолог Раміс Юнус. Раніше повідомлялось про те, що Україна, Туреччина й ООН призупинили рух суден "зерновим коридором" на день.
До теми Бігає за політичними балами, – Давидюк про реакцію Ердогана на вихід Росії із "зернової угоди"
Росія намагатиметься витискати максимум
Юнус розповів, що продовольчим шантажем Росія буде намагатись витиснути максимум. Принаймні той, який їй дозволить та ж Туреччина, бо на кону і її авторитет. Путіну не потрібні проблеми з Ердоганом, бо в них і так є дуже багато проблем, як-от Чорне море, Лівія, Сирія, Південний Кавказ.
Далеко не випадково вони 1 листопада говорили телефоном. Тому рівень шантажу нічим не буде відрізнятись від інших видів із самого початку. Путін ніде не досягнув успіхів,
– зазначив американський політолог.
Юнус про те, що буде Росія після того, як Україна, Туреччина та ООН призупинили експорт зерна: дивіться відео
У Путіна немає інших варіантів
Він продовжив, що є причини того, чому Путін робить так. Це все через те, що на полі бою успіхів немає. Тому більшу увагу слід приділяти цій тематиці, бо саме вона визначає порядок денний.
"Ця тематика й породжує елементи шантажу. А він б'є по Кремлю, а не по Україні чи по всьому світу. Навпаки, це посилює підтримку", – зауважив Юнус.
За його словами, Путін має або перемогти на полі бою, що неможливо, або знайти ричаги впливу на Україну або на Захід. Зокрема, нині на порядку денному G20, і Путін уже не впевнений, що поїде туди. Він не впевнений у своїх позиціях там.
Зеленського ж приймуть так, як треба, навіть, якщо це буде через інтернет. На G7 Зеленський замінив восьмим Путіна. На G20 Зеленського не було, а тепер він буде,
– наголосив американський політолог.
Зернова угода: останні новини
- У Кремлі після вибухів у Севастополі 29 жовтня оголосили про призупинення угоди на експорт зерна, яку Росія підписала з Туреччиною та ООН ще у липні. Москва пояснює причиною такого рішення нібито "теракт", але погрози про вихід з угоди звучали і раніше.
- Росія пішла на Зернову угоду лише під тиском Туреччини. Кремлівські пропагандисти нарікали на неї з моменту підписання домовленостей.
- На думку Піонтковського, Путін ще раз показав, що він – типовий дворовий гопник. Піонтковський припустив, що диктатор Росії, ймовірно, пам'ятає своє бандитське дитинство, коли він міг ображати хлопчиків в окулярах з інтелігентних сімей.