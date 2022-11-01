Такое мнение 24 каналу озвучил американский политолог Рамис Юнус. Ранее сообщалось о том, что Украина, Турция и ООН приостановили движение судов "зерновым коридором" на день.

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Россия будет пытаться выжимать максимум

Юнус рассказал, что продовольственным шантажом Россия будет пытаться выжать максимум. По крайней мере, тот, который ей позволит та же Турция, потому что на кону и ее авторитет. Путину не нужны проблемы с Эрдоганом, потому что у них и так есть очень много проблем, таких как Черное море, Ливия, Сирия, Южный Кавказ.

Далеко не случайно они 1 ноября говорили по телефону. Поэтому уровень шантажа ничем не будет отличаться от других видов с самого начала. Путин нигде не добился успехов,

– отметил американский политолог.

Юнус о том, что Россия будет делать после того, как Украина, Турция и ООН приостановили экспорт зерна: смотрите видео

У Путина нет других вариантов

Он продолжил, что есть причины того, почему Путин поступает так. Это все потому, что на поле боя успехов нет. Поэтому больше внимания следует уделять этой тематике, потому что именно она определяет повестку дня.

"Эта тематика и порождает элементы шантажа. А он бьет по Кремлю, а не по Украине или по всему миру. Наоборот, это усиливает поддержку", – отметил Юнус.

По его словам, Путин должен либо победить на поле боя, что невозможно, либо найти рычаги влияния на Украину или на Запад. В частности, сейчас на повестке дня G20, и Путин уже не уверен, что поедет туда. Он не уверен в своих позициях там.

Зеленского же примут так, как надо, даже если это будет через интернет. На G7 Зеленский заменил восьмым Путина. На G20 Зеленского не было, а теперь он будет,

– подчеркнул американский политолог.

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