У розмові з президентом Індонезії Джоко Відодо Путін заговорив про "російські підходи" щодо реалізації домовленостей для вивезення українського зерна.

До речі А що сталося: Росія неочікувано повертається до зернової угоди

Росія погрожує повторним виходом з угоди

Путін сказав, що отримав "необхідні гарантії української сторони" та підтвердив, Росія відновлює реалізацію зернової угоди. Втім додав, що Росія, мовляв, залишає за собою право вийти із зернової угоди, якщо ці "гарантії" будуть порушені.

У російському МЗС додали, що рішення про продовження зернової угоди після 18 листопада ухвалюватимуть, незалежно від сьогоднішнього рішення Москви щодо поновлення участі.

Реакція ООН

В ООН відреагували на повернення Росії до зернової угоди. Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд назвала це зворотним процесом після того, як Росія призупинила домовленості.

Вона зауважила, що угода була вигідною і для Росії, адже вона дозволяла країні вивозити зерно.

Що цьому передувало

29 жовтня Росія заявила, що припиняє участь у зерновій угоді. Причиною агресор назвав вибухи у Севастополі, у яких Москва звинувачує Україну та Велику Британію.

Втім, вже 2 листопада президент Туреччини Ердоган заявив, що Росія погоджується знову приєднатися до чорноморської угоди. Перед тим турецька сторона вела перемовини з російською.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зателефонував своєму турецькому колезі Хулусі Акару і повідомив, що з 2 листопада угода про зерновий коридор "продовжуватиметься так само як і раніше".

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