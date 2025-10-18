Россияне 16 октября 2025 года нанесли удар КАБами по Николаеву. Впервые за время войны это оружие достигло окраин города.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что звучат довольно противоречивые комментарии по этой теме. Говорят, что это управляемая авиационная бомба, однако тип боеприпаса еще не установлен.

Чем Россия атаковала Николаев?

По словам Сергея Братчука, есть предположение, что россияне по Николаеву использовали модифицированный боеприпас "Гром-Е1".

Там дальность полета от 120 до 150 километров и довольно значительная высота полета. Поэтому специалисты еще определяют тип боеприпаса. Ситуация выглядит не очень приятно, но если учитывать частоту применения КАБов, то она минимальна,

– сказал он.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" предположил, что, запуская подобное оружие, Россия может экспериментировать с определенными видами модифицированных боеприпасов.

Кроме того, важно добавить, что украинские военные инженеры и другие специалисты вместе с партнерами вышли почти на финальный этап изготовления перехватчиков КАБ.

Братчук отметил, что это задача технически очень сложная. Однако работа над этим радует и вселяет надежду, ведь оккупанты постоянно совершенствуются, поэтому Украине необходимо искать эффективные методы противодействия.

Украинцы активно этим занимается, ведь еще год назад разговоры о перехвате КАБов звучали, как нечто нереальное, но сейчас ситуация может в корне измениться.

Что известно о прошлых атаках России по Николаеву?