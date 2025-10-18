Росіяни 16 жовтня 2025 року завдали удару КАБами по Миколаєву. Вперше за час війни ця зброя досягла околиць міста.

Про це в етері 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зазначивши, що лунають доволі суперечливі коментарі стосовно цієї теми. Кажуть, що це керована авіаційна бомба, однак тип боєприпасу ще не встановлений.

Чим Росія атакувала Миколаїв?

За словами Сергія Братчука, є припущення, що росіяни по Миколаєву використали модифікований боєприпас "Грім-Є1".

Там дальність польоту від 120 до 150 кілометрів і доволі значна висота польоту. Тому фахівці ще визначають тип боєприпасу. Ситуація виглядає не дуже приємно, але якщо враховувати частоту застосування КАБів, то вона мінімальна,

– сказав він.

Речник Української добровольчої армії "Південь" припустив, що, запускаючи подібну зброю, Росія може експериментувати з певними видами модифікованих боєприпасів.

Крім того, важливо додати, що українські військові інженери та інші фахівці разом із партнерами вийшли майже на фінальний етап виготовлення перехоплювачів КАБ.

Братчук наголосив, що це завдання технічно дуже складне. Однак робота над цим тішить та вселяє надію, адже окупанти постійно удосконалюються, тому Україні необхідно шукати ефективні методи протидії.

Українці активно цим займається, адже ще рік тому розмови про перехоплення КАБів звучали, як щось нереальне, але зараз ситуація може докорінно змінитись.

Що відомо про минулі атаки Росії по Миколаєву?