Про вибухи в місті написало Суспільне, згодом влада проінформувала про перші відомі наслідки. 24 Канал повідомляє, що відомо на цей момент.

Хронологія ночі Росія атакує Україну "Шахедами": тривога рухається на Захід

Повітряна атака на Миколаїв 10 квітня: що сталося

Повітряну тривогу у Миколаївській області оголосили вночі 10 квітня о 02:17. Одночасно моніторингові спільноти, зокрема "Николаевский Ванек", інформували про рух кількох (щонайменше 7) ударних дронів-камікадзе ворога на Миколаїв.

У наступні пів години місто чуло вибухи, Протиповітряна оборона працювала проти ворожих цілей. До 3 ранку ті ж монітори повідомили, що ударні дрони закінчилися, але поблизу Миколаєва ще є розвідувальні.

Перед цим була інформація про вибухи та роботу ППО у Києві, в Київській області, в Черкаській області та інших регіонах. На момент публікації загроза застосування ворогом "Шахедів" ще не минула. Але на Миколаївщині о 03:04 дали відбій.

Очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що після атаки дронів у Миколаєві зафіксували 2 пожежі. Усі відповідні служби працюють.

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