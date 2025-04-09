Якщо у вашому регіоні оголосили тривогу – пройдіть в укриття!
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Атака "Шахедами" увечері 9 квітня
"Шахеди" з Сумщини та Харківщини на Полтавщину.
На Запоріжжі працює ППО.
Де тривога в Україні зараз
Нова група "Шахедів" з півдня на Запорізьку область.
Нова група "Шахедів" з Бєлгородської області на Харківщину.
"Шахеди" з Бєлгородської області на південь Сумщини.
Сумщина - загроза застосування ударних БпЛА.
Ворожі БпЛА з Луганщини рухаються вздовж межі Донецької та Харківської областей курсом на південний захід.
Харківська та Донецькі області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.