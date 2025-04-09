Якщо у вашому регіоні оголосили тривогу – пройдіть в укриття!

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Атака "Шахедами" увечері 9 квітня

20:18, 9 квітня

"Шахеди" з Сумщини та Харківщини на Полтавщину.

20:16, 9 квітня

На Запоріжжі працює ППО.

20:10, 9 квітня

Де тривога в Україні зараз

20:07, 9 квітня

Нова група "Шахедів" з півдня на Запорізьку область.

20:03, 9 квітня

Нова група "Шахедів" з Бєлгородської області на Харківщину.

19:45, 9 квітня

"Шахеди" з Бєлгородської області на південь Сумщини.

19:42, 9 квітня

Сумщина - загроза застосування ударних БпЛА.

19:26, 9 квітня

Ворожі БпЛА з Луганщини рухаються вздовж межі Донецької та Харківської областей курсом на південний захід.

19:07, 9 квітня

Харківська та Донецькі області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.