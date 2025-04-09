Если в вашем регионе объявили тревогу – пройдите в укрытие!
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Атака "Шахедами" вечером 9 апреля
"Шахеды" с Сумщины и Харьковщины на Полтавщину.
На Запорожье работает ПВО.
Где тревога в Украине сейчас
Новая группа "Шахедов" с юга на Запорожскую область.
Новая группа "Шахедов" из Белгородской области на Харьковщину.
"Шахеды" из Белгородской области на юг Сумщины.
Сумщина - угроза применения ударных БпЛА.
Вражеские БпЛА с Луганщины движутся вдоль границы Донецкой и Харьковской областей курсом на юго-запад.
Харьковская и Донецкие области - угроза применения врагом ударных БпЛА.