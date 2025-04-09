Если в вашем регионе объявили тревогу – пройдите в укрытие!

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Атака "Шахедами" вечером 9 апреля

20:18, 9 апреля

"Шахеды" с Сумщины и Харьковщины на Полтавщину.

20:16, 9 апреля

На Запорожье работает ПВО.

20:10, 9 апреля

Где тревога в Украине сейчас

20:07, 9 апреля

Новая группа "Шахедов" с юга на Запорожскую область.

20:03, 9 апреля

Новая группа "Шахедов" из Белгородской области на Харьковщину.

19:45, 9 апреля

"Шахеды" из Белгородской области на юг Сумщины.

19:42, 9 апреля

Сумщина - угроза применения ударных БпЛА.

19:26, 9 апреля

Вражеские БпЛА с Луганщины движутся вдоль границы Донецкой и Харьковской областей курсом на юго-запад.

19:07, 9 апреля

Харьковская и Донецкие области - угроза применения врагом ударных БпЛА.