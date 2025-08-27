Накануне российское правительство предложило Владимиру Путину выйти из Европейской конвенции по предотвращению пыток. В среду, 27 августа, на это отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт ведомства. Там привлекают внимание международного сообщества.

Как отреагировали в украинском МИД?

В заявлении украинского ведомства говорится о том, что такое решение российского правительства является "фактически является признанием в преступлении" – системной практике пыток и стремлении избежать ответственности за грубые нарушения прав человека.

Современная Россия – это территория беззакония и унижения человеческого достоинства. Решение о выходе из Конвенции о запрете пыток лишь закрепляет эту реальность и окончательно ставит Россию в ряд стран, для которых цена человеческой жизни и достоинства равны нулю,

– написали в МИД.

К слову, с февраля 2022 года Украина системно настаивала на исключении России из всех механизмов сотрудничества в рамках Совета Европы. Это обусловливают "глубоким осознанием того факта, что Россия превратилась в тоталитарное государство с засильем репрессивного аппарата".

Формально оставаться стороной Конвенции стране-агрессору позволяли только процедурные положения международно-правового документа, которые не предусматривали принудительного исключения государства-участника.

Однако Россия фактически разрушала его механизм – не принимала реального участия в работе Европейского комитета по предупреждению пыток и не допускала на свою территорию экспертов для изучения и документирования ситуации.

Это вписывается в более широкую практику страны-агрессора по блокированию независимого доступа, в частности отказов в полном доступе МККК к местам несвободы, включая места содержания военнопленных.

Все это свидетельствует о том, что Россия планомерно "закрывает" любые каналы международного контроля, пытается скрыть от мира ужасную правду о созданной в стране системе застенков, возвращает себе знаменитую репутацию "империи тюрем",

– отметили в ведомстве.

Что известно о Конвенции?

Европейская конвенция о предотвращении пыток или бесчеловечного или такого, унижающего достоинство, обращения или наказания появилась в 1987 году.

Справка: Россия присоединилась к Конвенции в 1996 году, а через 2 года ее ратифицировал парламент. Хотя в 2022 году страну-агрессора исключили из Совета Европы, она формально оставалась участницей Конвенции.

В отличие от большинства других международных договоров в этой сфере, полагающихся преимущественно на декларации, отчетность или периодические обзоры, Конвенция содержит превентивный механизм как регулярных, так и внезапных посещений мест несвободы ЕКПП с целью непосредственной проверки условий содержания и обращения с людьми.

Страна, использующая пытки как неотъемлемую составляющую своей политики, не может быть стороной Конвенции, которая должна объединять правовые государства,

– подытожили в МИД.