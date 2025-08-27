Росія хоче вийти з конвенції про запобігання катувань: як відреагували в МЗС України
- Російський уряд хоче вийти з Європейської конвенції щодо запобігання катуванням, що викликало критику з боку МЗС України, яке розцінює це як зізнання в системних злочинах.
- Створена в 1987 році Конвенція передбачає превентивний механізм регулярних і раптових відвідувань місць несвободи для перевірки умов утримання, що Росія фактично ігнорувала.
Напередодні російський уряд запропонував Володимиру Путіну вийти з Європейської конвенції щодо запобігання катуванням. У середу, 27 серпня, на це відреагували в Міністерстві закордонних справ України.
Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт відомства. Там привертають увагу міжнародної спільноти.
Як відреагували в українському МЗС?
У заяві українського відомства йдеться про те, що таке рішення російського уряду є "фактично є зізнанням у злочині" – системній практиці катувань і прагненні уникнути відповідальності за грубі порушення прав людини.
Сучасна Росія – це територія беззаконня та приниження людської гідності. Рішення про вихід з Конвенції про заборону катувань лише закріплює цю реальність та остаточно ставить Росію в ряд країн, для яких ціна людського життя та гідності дорівнюють нулю,
– написали в МЗС.
До слова, з лютого 2022 року Україна системно наполягала на виключенні Росії з усіх механізмів співробітництва в рамках Ради Європи. Це обумовлюють "глибоким усвідомленням того факту, що Росія перетворилася на тоталітарну державу із засиллям репресивного апарату".
Формально залишатися стороною Конвенції країні-агресорці дозволяли лише процедурні положення міжнародно-правового документа, які не передбачали примусового виключення держави-учасниці.
Однак Росія фактично руйнувала його механізм – не брала реальної участі у роботі Європейського комітету із запобігання катуванням та не допускала на свою територію експертів для вивчення й документування ситуації.
Це вписується у ширшу практику країни-агресорки з блокування незалежного доступу, зокрема відмов у повному доступі МКЧХ до місць несвободи, зокрема місць утримання військовополонених.
Усе це свідчить про те, що Росія планомірно "закриває" будь-які канали міжнародного контролю, намагається приховати від світу жахливу правду про створену в країні систему катівень, повертає собі славнозвісну репутацію "імперії тюрем",
– зазначили у відомстві.
Що відомо про Конвенцію?
Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню з'явилася в 1987 році.
Довідка: Росія доєдналася до Конвенції в 1996 році, а через 2 роки її ратифікував парламент. Хоча у 2022 році країну-агресорку виключили з Ради Європи, вона формально залишалася учасницею Конвенції.
На відміну від більшості інших міжнародних договорів у цій сфері, що покладаються переважно на декларації, звітність або періодичні огляди, Конвенція містить превентивний механізм як регулярних, так і раптових відвідувань місць несвободи ЄКЗК/СРТ із метою безпосередньої перевірки умов утримання та поводження з людьми.
Країна, що використовує катування як невід'ємну складову своєї політики, не може бути стороною Конвенції, яка має об'єднувати правові держави,
– підсумували в МЗС.