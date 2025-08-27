Напередодні російський уряд запропонував Володимиру Путіну вийти з Європейської конвенції щодо запобігання катуванням. У середу, 27 серпня, на це відреагували в Міністерстві закордонних справ України.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт відомства. Там привертають увагу міжнародної спільноти.

Дивіться також Пакт Молотова – Ріббентропа та змова тиранів: чому Росія приречена повторювати помилки минулого

Як відреагували в українському МЗС?

У заяві українського відомства йдеться про те, що таке рішення російського уряду є "фактично є зізнанням у злочині" – системній практиці катувань і прагненні уникнути відповідальності за грубі порушення прав людини.

Сучасна Росія – це територія беззаконня та приниження людської гідності. Рішення про вихід з Конвенції про заборону катувань лише закріплює цю реальність та остаточно ставить Росію в ряд країн, для яких ціна людського життя та гідності дорівнюють нулю,

– написали в МЗС.

До слова, з лютого 2022 року Україна системно наполягала на виключенні Росії з усіх механізмів співробітництва в рамках Ради Європи. Це обумовлюють "глибоким усвідомленням того факту, що Росія перетворилася на тоталітарну державу із засиллям репресивного апарату".

Формально залишатися стороною Конвенції країні-агресорці дозволяли лише процедурні положення міжнародно-правового документа, які не передбачали примусового виключення держави-учасниці.

Однак Росія фактично руйнувала його механізм – не брала реальної участі у роботі Європейського комітету із запобігання катуванням та не допускала на свою територію експертів для вивчення й документування ситуації.

Це вписується у ширшу практику країни-агресорки з блокування незалежного доступу, зокрема відмов у повному доступі МКЧХ до місць несвободи, зокрема місць утримання військовополонених.

Усе це свідчить про те, що Росія планомірно "закриває" будь-які канали міжнародного контролю, намагається приховати від світу жахливу правду про створену в країні систему катівень, повертає собі славнозвісну репутацію "імперії тюрем",

– зазначили у відомстві.

Що відомо про Конвенцію?

Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню з'явилася в 1987 році.

Довідка: Росія доєдналася до Конвенції в 1996 році, а через 2 роки її ратифікував парламент. Хоча у 2022 році країну-агресорку виключили з Ради Європи, вона формально залишалася учасницею Конвенції.

На відміну від більшості інших міжнародних договорів у цій сфері, що покладаються переважно на декларації, звітність або періодичні огляди, Конвенція містить превентивний механізм як регулярних, так і раптових відвідувань місць несвободи ЄКЗК/СРТ із метою безпосередньої перевірки умов утримання та поводження з людьми.

Країна, що використовує катування як невід'ємну складову своєї політики, не може бути стороною Конвенції, яка має об'єднувати правові держави,

– підсумували в МЗС.