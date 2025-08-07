Россия выпустила по Украине 112 БпЛА различных типов в ночь на 7 августа. Силы ПВО сбили и подавили большинство российских воздушных целей.

Воздушные силы ВС Украины.

Какие результаты работы ПВО 7 августа?

В ночь на 7 августа Россия выпустила по Украине 112 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы различных типов.

Пуски осуществляли с направлений:

Курск;

Приморско-Ахтарск;

Чауда;

Гвардейское.

К отражению воздушного нападения привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БПЛА типа "Шахед" и дронов-имитаторов различных типов на севере, востоке и в центре страны",

К сожалению, зафиксировано попадание 23 БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков на 3 локациях.

