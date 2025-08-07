Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.
Какие результаты работы ПВО 7 августа?
В ночь на 7 августа Россия выпустила по Украине 112 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы различных типов.
Пуски осуществляли с направлений:
- Курск;
- Приморско-Ахтарск;
- Чауда;
- Гвардейское.
К отражению воздушного нападения привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БПЛА типа "Шахед" и дронов-имитаторов различных типов на севере, востоке и в центре страны",
– говорится в сообщении.
К сожалению, зафиксировано попадание 23 БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков на 3 локациях.
Напомним, ранее в ГПСУ сообщили, что россияне начали использовать дроны "Гербера" не только для разведки, но и для атак. Там отметили, что такие БпЛА все чаще имеют боевую нагрузку.