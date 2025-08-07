Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗС України.
Які результати роботи ППО 7 серпня?
У ніч на 7 серпня Росія випустила по Україні 112 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотники-імітатори різних типів.
Пуски здійснювали із напрямків:
- Курск;
- Приморсько-Ахтарськ;
- Чауда;
- Гвардійське.
До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу "Шахед" і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни",
– йдеться у повідомленні.
На жаль, зафіксовано влучання 23 БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях.
Нагадаємо, раніше в ДПСУ повідомили, що росіяни почали використовувати дрони "Гербера" не лише для розвідки, а й для атак. Там зауважили, що такі БпЛА дедалі частіше мають бойове навантаження.