Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

Які результати роботи ППО 7 серпня?

У ніч на 7 серпня Росія випустила по Україні 112 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотники-імітатори різних типів.

Пуски здійснювали із напрямків:

Курск;

Приморсько-Ахтарськ;

Чауда;

Гвардійське.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу "Шахед" і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни",

– йдеться у повідомленні.

На жаль, зафіксовано влучання 23 БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях.

Нагадаємо, раніше в ДПСУ повідомили, що росіяни почали використовувати дрони "Гербера" не лише для розвідки, а й для атак. Там зауважили, що такі БпЛА дедалі частіше мають бойове навантаження.