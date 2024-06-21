Точно не в Крым: куда Россия могла вывести большинство ракетоносителей из Новороссийска

Мониторинговая группа "Крымский ветер" со ссылкой на спутниковые снимки сообщила, что из порта Новороссийска выведено большинство носителей ракет "Калибр".

В порту отсутствуют три МРК проекта "Буян-М", три подводные лодки класса "Варшавянка" и все десантные корабли. Основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный предположил в эфире 24 Канала, куда Россия могла передислоцировать суда.

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По мнению Павла Нарожного, корабли-носители "Калибров" россияне точно переместили не в оккупированный Крым. Поскольку на полуострове они были бы под огромной угрозой ударов украинских дронов и ракет.

"С большой вероятностью их скрывают в каких-то небольших бухтах для того, чтобы просто не было большого скопления, чтобы не было возможности по ним ударить баллистическими ракетами или огромной боеголовкой. Поэтому, вероятно, это было просто распыление для сокрытия", – предположил военный эксперт.

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В порту Новороссийска до сих пор остаются:2 фрегата класса "Адмирал Григорович";1 подводная лодка класса "Варшавянка";3 патрульных корабля 22160;различные другие корабли меньшего размера.

Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал, что Украина вывела из строя треть Черноморского флота России – более 28 вражеских кораблей.