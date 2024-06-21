Точно не в Крим: куди Росія могла вивести більшість ракетоносіїв із Новоросійська

Моніторингова група "Кримський вітер" з посиланням на супутникові знімки повідомила, що з порту Новоросійська виведено більшість носіїв ракет "Калібр".

У порту відсутні три МРК проєкту "Буян-М", три підводні човни класу "Варшав'янка" та всі десантні кораблі. Засновник БО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний припустив в етері 24 Каналу, куди Росія могла передислокувати судна.

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На думку Павла Нарожного, кораблі-носії "Калібрів" росіяни точно перемістили не в окупований Крим. Оскільки на півострові вони були б під величезною загрозою ударів українських дронів та ракет.

"З великою ймовірністю їх приховують в якихось невеличких бухтах для того, щоб просто не було великого скупчення, щоб не було можливості по них ударити балістичними ракетами або величезною боєголовкою. Тому, імовірно, це було просто розпорошення для приховування", – припустив військовий експерт.

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У порту Новоросійська досі залишаються:2 фрегати класу "Адмірал Григорович";1 підводний човен класу "Варшав'янка";3 патрульні кораблі 22160;різні інші кораблі меншого розміру.

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