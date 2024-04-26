Украина передала Катару список с именами 561 украинского ребенка, вывезенных Россией, – Лубинец

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о работе, что ведет наше государство по возвращению детей, которых незаконно вывезла с оккупированной территории Россия. В этом вопросе Украина сотрудничает, в частности, с Катаром.

По словам Лубинца, наше государство уже передало Катару список с именами 561 украинского ребенка. Этот список также уже видели и представители российской стороны.

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Украина работает с Катаром над возвращением наших детей

Лубинец отметил, что за два дня Украина имеет ряд результатов переговоров в Катаре. Также он в очередной раз опроверг пропаганду России, что переговоры Украина с Россией ведет при посредничестве Катара, а прямых переговоров между нашими странами – не было.

Относительно украинских детей, которых незаконно вывезла Россия из наших временно оккупированных территорий, омбудсмен отметил, что наше государство ожидает возвращения группы домой.

Пока не разглашаем детали, ведь наша позиция такова: когда дети в Украине – тогда мы публично сообщаем об их возвращении,

– пояснил Лубинец.

Кроме того, украинская и катарская стороны обсудили вопрос возвращения так называемых "статусных" детей. Речь идет о детях-сиротах и детях лишенных родительской опеки.

"Мы отметили, что юридически между биологическими родителями и официальными усыновителями или опекунами нет разницы. Поэтому Россия обязана возвращать детей, независимо от их статуса", – отметил уполномоченный по правам человека.

Также Катар согласился принять первый список детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и прорабатывать вопрос об их возвращении в Украину. Лубинец отметил, что по предварительным данным таких детей может быть более 3 600.

Стороны также работают над возвращением заложников

Кроме того, Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона отметил, что Катар согласился начать переговоры с российской стороной о возвращении гражданских заложников. Говорится о тех гражданах, которые попали в плен к стране-агрессору.

Впоследствии омбудсмен в своем телеграм-канале добавил, что вопрос возвращения домой гражданских, которых незаконно удерживает Россия, – постоянно в фокусе нашей работы на международное сообщество.

Так, Катар согласился участвовать в переговорах с РФ по возвращению гражданских граждан, которые были незаконно задержаны Россией,

– подчеркнул Лубинец.

Напоследок он поблагодарил Государство Катар, государственному министру по вопросам международного сотрудничества Государства Катар Лолве Рашид Аль-Хатер и ее команде, а также лично Эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани за помощь и сотрудничество. Сейчас стороны нацелены на совместный успешный результат.