Ночью понедельника, 6 октября, неизвестные беспилотники в очередной раз атаковали Россию. Взрывы прогремели в нескольких регионах страны-агрессора.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Exilenova+. Местные жаловались на работу ПВО, начались пожары.

Что известно о взрывах в России 6 октября?

Взрывы в Нижегородской области

По словам очевидцев, атака началась около 03:35. Местные насчитали 10 – 15 взрывов на севере Дзержинска и в пригороде Нижнего Новгорода (расстояние между городами 40 километров).

В небе видели яркие вспышки, а от громких звуков в автомобилях сработала сигнализация. Официальных деталей российские власти пока не сообщали.

Пожар в Дзержинске: смотрите видео

После налета неизвестных беспилотников начался пожар. По предварительным данным, горит завод имени Свердлова в 900 километрах от границы с Украиной.

Справка: завод имени Свердлова уже был под атакой дронов. Предприятие специализируется на производстве взрывчатых веществ и находится под санкциями ЕС и США.

Последствия атаки в Дзержинске: смотрите видео

К слову, еще в 01:18 в аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На вылет задерживался один рейс в Москву.

Взрывы в Краснодарском крае

Кроме того, неспокойной была белая ночь для россиян в Краснодарском крае. В районе Туапсе они также насчитали 10 – 15 взрывов со стороны Черного моря в течение не менее двух часов.

Атака дронов в Туапсе: смотрите видео

Взрывы прогремели и неподалеку от поселка Лазаревское, что возле Сочи. Жители писали о вспышках в небе и работе ПВО по беспилотникам на подлете. Местные власти попросили жителей укрыться в безопасном месте без окон.

К слову, план "Ковер" также ввели в аэропортах Сочи и Краснодара.



Небо после атаки в Туапсе / Фото Exilenova+

Взрывы в Брянской области

Напомним, 24 Канал уже сообщал о ракетной атаке на Брянскую область. В населенном пункте Клинцы могли поразить "открытое распределительное устройство Клинцовской ТЭЦ 110 кВ". Там возник сильный пожар.

Какие проблемы у россиян из-за атак?