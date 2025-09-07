Россия запустила более 800 целей: карта движения ракет и "Шахедов" ночью 7 сентября
- Россия осуществила комбинированную атаку на Украину с использованием "Шахедов" и ракет, в частности "Искандер-М" и "Искандер-К".
- Удар стал одним из самых массированных, а мониторы опубликовали ориентировочную карту движения вражеских целей.
В ночь на воскресенье, 7 сентября, российская армия осуществила очередную комбинированную атаку. В частности, на Украину летели дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты.
OSINT-исследователи показали ориентировочную карту движения вражеских целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на monitorwar.
Куда летели ракеты и "Шахеды" ночью 7 сентября?
По данным Воздушных сил ВСУ, ночью противник привлек 818 средств воздушного нападения. В частности, 805 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов.
Кроме того, на Украину летели 9 крылатых ракет "Искандер-К" из Курской области и 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 с территории временно оккупированного Крыма.
Мониторинговые каналы отмечают – ночью 7 сентября состоялся один из самых массированных ударов по территории Украины. В частности, россияне целились по Киеву, Одессе, Харькову, Сумах, Днепру, Запорожью, Озерному, Староконстантинову, Василькову, Решетиловке и тому подобное.
По данным monitorwar, враг применил ориентировочно 780 – 950 беспилотников типа "Гербера и Герань". Большинство из них были имитаторами.
Именно во время дроновой атаки россияне привлекли 8 "Искандеров-М", а уже после – 15 "Искандеров-К" и "Калибр" по Одессе, Кривому Рогу и Киеву.
Массированная атака по Украине 7 сентября: главные новости
В результате атаки беспилотниками на Киев повреждены несколько многоэтажных домов, разрушения зафиксированы в Святошинском, Дарницком и Печерском районах. Известно о 18 пострадавших и 2 погибших – молодой женщине и ребенке.
В Кривом Роге целью стали объекты транспортной и городской инфраструктуры в частном секторе. Известно о 3 пострадавших мужчин, состояние одного раненого тяжелое.
Взрывы прогремели в Одессе. Дроны повредили объекты гражданской инфраструктуры и жилую застройку, возникло несколько пожаров, в частности в многоэтажных зданиях.