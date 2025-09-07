В ночь на воскресенье, 7 сентября, российская армия осуществила очередную комбинированную атаку. В частности, на Украину летели дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты.

OSINT-исследователи показали ориентировочную карту движения вражеских целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на monitorwar.

Куда летели ракеты и "Шахеды" ночью 7 сентября?

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью противник привлек 818 средств воздушного нападения. В частности, 805 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов.

Кроме того, на Украину летели 9 крылатых ракет "Искандер-К" из Курской области и 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 с территории временно оккупированного Крыма.

Мониторинговые каналы отмечают – ночью 7 сентября состоялся один из самых массированных ударов по территории Украины. В частности, россияне целились по Киеву, Одессе, Харькову, Сумах, Днепру, Запорожью, Озерному, Староконстантинову, Василькову, Решетиловке и тому подобное.

Карта движения ракет и "Шахедов" / Фото monitorwar

По данным monitorwar, враг применил ориентировочно 780 – 950 беспилотников типа "Гербера и Герань". Большинство из них были имитаторами.

Именно во время дроновой атаки россияне привлекли 8 "Искандеров-М", а уже после – 15 "Искандеров-К" и "Калибр" по Одессе, Кривому Рогу и Киеву.

Массированная атака по Украине 7 сентября: главные новости