Росія запустила понад 800 цілей: мапа руху ракет і "Шахедів" уночі 7 вересня
- Росія здійснила комбіновану атаку на Україну з використанням "Шахедів" і ракет, зокрема "Іскандер-М" і "Іскандер-К".
- Удар став одним із наймасованіших, а монітори опублікували орієнтовну мапу руху ворожих цілей.
У ніч проти неділі, 7 вересня, російська армія здійснила чергову комбіновану атаку. Зокрема, на Україну летіли дрони-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети.
OSINT-дослідники показали орієнтовну мапу руху ворожих цілей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на monitorwar.
Дивіться також Летіли ракети та "Шахеди", під ударом 20 міст: усе про наслідки ворожої атаки
Куди летіли ракети й "Шахеди" вночі 7 вересня?
За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі противник залучив 818 засобів повітряного нападу. Зокрема, 805 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів.
Окрім того, на Україну летіли 9 крилатих ракет "Іскандер-К" з Курської області та 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 з території тимчасово окупованого Криму.
Моніторингові канали зазначають – уночі 7 вересня відбувся один із наймасованіших ударів по території України. Зокрема, росіяни цілили по Києву, Одесі, Харкову, Сумах, Дніпру, Запоріжжю, Озерному, Старокостянтинову, Василькову, Решетилівці тощо.
За даними monitorwar, ворог застосував орієнтовано 780 – 950 безпілотників типу "Гербера" та "Герань". Більшість із них були імітаторами.
Саме під час дронової атаки росіяни залучили 8 "Іскандерів-М", а вже опісля – 15 "Іскандерів-К" і "Калібр" по Одесі, Кривому Рогу та Києву.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Масована атака по Україні 7 вересня: головні новини
Унаслідок атаки безпілотниками на Київ пошкоджено кілька багатоповерхових будинків, руйнування зафіксовано у Святошинському, Дарницькому та Печерському районах. Відомо про 18 постраждалих і 2 загиблих – молоду жінку та дитину.
У Кривому Розі ціллю стали об'єкти транспортної та міської інфраструктури у приватному секторі. Відомо про 3 постраждалих чоловіків, стан одного пораненого важкий.
Вибухи пролунали в Одесі. Дрони пошкодили об'єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову, виникло декілька пожеж, зокрема в багатоповерхових будівлях.