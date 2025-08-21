В ночь на 21 августа Россия атакует Украину "Шахедами" и ракетами. Зафиксированы пуски "Калибров" с Черного моря.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые сообщества.

Что известно о пусках "Калибров" 21 августа?

Около 03:00 в сети появилась информация о пусках крылатых ракет "Калибр" из Черного моря. Заметим, что ранее мониторинговые сообщества писали, что оккупанты вывели подводный ракетоноситель.

Уже в 03:09 сообщили о пусках примерно 10 "Калибров". В 03:29 мониторы написали, что первые группы крылатых ракет заходят из Херсонской области.

Важно! По состоянию на 03:30 официальных сообщений от Воздушных сил о пусках крылатых ракет с моря еще не было.

Что известно об атаке на Украину 21 августа: коротко главное

С вечера 20 августа российские захватчики запустили по Украине "Шахеды". Впоследствии взрывы прогремели в Харькове, Сумах, а также в Киеве и Киевской области.

Около полуночи мониторинговые сообщества зафиксировали взлет стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.

В 02:49 по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Уже вскоре Воздушные силы сообщили о скоростных целях.

