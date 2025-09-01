Укр Рус
24 Канал Главные новости Россия запустила на Украину более 80 дронов: как отработала ПВО
1 сентября, 09:03
2

Россия запустила на Украину более 80 дронов: как отработала ПВО

Надежда Батюк
Основные тезисы
  • Россия атаковала Украину 86 дронами, из которых 76 были сбиты или подавлены украинской ПВО.
  • Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 6 локациях.

Россия продолжает атаковать Украину. В ночь на 1 сентября вражеские войска в очередной раз запустили ударные беспилотники.

К сожалению, есть попадания в нескольких локациях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Россия снова пускает "Шахеды": тревогу объявили на Киевщине

Как отработала ПВО во время атаки?

По данным Воздушных сил, с 20:30 31 августа и в течение ночи 1 сентября россияне атаковали Украину 86 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям:

  • Курск;
  • Орел;
  • Брянск;
  • Миллерово;
  • Приморско-Ахтарск;
  • Гвардейское (ТОТ Крыма).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 76 дронов типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 6 локациях.

Российские атаки на Украину: все, что стоит знать