Россия запустила на Украину более 80 дронов: как отработала ПВО
- Россия атаковала Украину 86 дронами, из которых 76 были сбиты или подавлены украинской ПВО.
- Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 6 локациях.
Россия продолжает атаковать Украину. В ночь на 1 сентября вражеские войска в очередной раз запустили ударные беспилотники.
К сожалению, есть попадания в нескольких локациях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Как отработала ПВО во время атаки?
По данным Воздушных сил, с 20:30 31 августа и в течение ночи 1 сентября россияне атаковали Украину 86 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям:
- Курск;
- Орел;
- Брянск;
- Миллерово;
- Приморско-Ахтарск;
- Гвардейское (ТОТ Крыма).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 76 дронов типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 6 локациях.
Российские атаки на Украину: все, что стоит знать
- 31 августа Россия осуществила самую массовую атаку с 2022 года на Черноморск в Одесской области. В результате были повреждены объекты критической инфраструктуры, что привело к перебоям с электро- и водоснабжением.
- В тот же день взрывы раздавались и в пригороде Днепра. Перед тем в регионе объявляли воздушную тревогу из-за угрозы дронов.
- Вечером 31 августа и ночью 1 сентября по вражеским "Шахедам" работала ПВО в Киевской области. Воздушную тревогу объявляли в трех районах области, жителей призвали находиться в укрытиях.