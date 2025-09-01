Россия запустила на Украину более 80 дронов: как отработала ПВО

Россия продолжает атаковать Украину. В ночь на 1 сентября вражеские войска в очередной раз запустили ударные беспилотники.

К сожалению, есть попадания в нескольких локациях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Как отработала ПВО во время атаки?

По данным Воздушных сил, с 20:30 31 августа и в течение ночи 1 сентября россияне атаковали Украину 86 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям:

Курск;

Орел;

Брянск;

Миллерово;

Приморско-Ахтарск;

Гвардейское (ТОТ Крыма).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 76 дронов типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 6 локациях.

