О том, где движутся вражеские БпЛА, 24 Канал сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Где существует угроза из-за российских БпЛА?
Ранее дроны уже достигли пригорода Днепра, где из-за атаки раздавались взрывы.
Воздушная тревога в Украине: карта
Группа вражеских БпЛА в Днепропетровской области курсом на запад. Группа вражеских БпЛА на Черниговщине и Сумщине курсом на юг.
Обновления по движению "Шахедов"
