О том, где движутся вражеские БпЛА, 24 Канал сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Где существует угроза из-за российских БпЛА?

Ранее дроны уже достигли пригорода Днепра, где из-за атаки раздавались взрывы.

Воздушная тревога в Украине: карта