О том, где движутся вражеские БпЛА, 24 Канал сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Где существует угроза из-за российских БпЛА?

Ранее дроны уже достигли пригорода Днепра, где из-за атаки раздавались взрывы.

Воздушная тревога в Украине: карта

17:17, 31 августа

Обновления по движению "Шахедов"

  • Ударные БпЛА в Черниговской области курсом на Киевскую область.
  • Вражеские БпЛА на Сумщине курсом на Черниговскую и Полтавскую области.
16:35, 31 августа

Группа вражеских БпЛА в Днепропетровской области курсом на запад.

16:33, 31 августа

Группа вражеских БпЛА на Черниговщине и Сумщине курсом на юг.