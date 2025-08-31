Про те, де рухаються ворожі БпЛА, 24 Канал повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Де існує загроза через російські БпЛА?

Раніше дрони вже досягли передмістя Дніпра, де через атаку лунали вибухи.

17:17, 31 серпня

Оновлення щодо руху "Шахедів"

  • Ударні БпЛА в Чернігівській області курсом на Київщину.
  • Ворожі БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівську та Полтавську області.
16:35, 31 серпня

Група ворожих БпЛА в Дніпропетровській області курсом на захід.

16:33, 31 серпня

Група ворожих БпЛА на Чернігівщині та Сумщині курсом на південь.