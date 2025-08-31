Про те, де рухаються ворожі БпЛА, 24 Канал повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Дивіться також Зафіксовано влучання на 10 локаціях: Повітряні сили прокоментували нічну атаку Росії
Де існує загроза через російські БпЛА?
Раніше дрони вже досягли передмістя Дніпра, де через атаку лунали вибухи.
Повітряна тривога в Україні: карта
Група ворожих БпЛА в Дніпропетровській області курсом на захід. Група ворожих БпЛА на Чернігівщині та Сумщині курсом на південь.
Оновлення щодо руху "Шахедів"
Група ворожих БпЛА в Дніпропетровській області курсом на захід.
Група ворожих БпЛА на Чернігівщині та Сумщині курсом на південь.