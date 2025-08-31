О 15:51 у Дніпровському районі була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих дронів, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Дніпрі?

О 16:07 моніторингові канали повідомили про вибухи у передмісті Дніпра.

Вони писали про перебування російського безпілотника над містом. Також зазначалося, що ще 4 "Шахеди" летять на Дніпро або повз нього. Сили ППО працюють по цілях противника.

О 16:17 у Дніпрі чули новий вибух.

О 16:21 знову гучно у місті.

У мережі поширюють кадри прольоту російських БпЛА над населеним пунктом.

Ворожий дрон пролітає над Дніпром: дивіться відео

Що відомо про останні атаки дронами на Україну?