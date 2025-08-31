Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Черноморска Василия Гуляева и Одесскую ОГА.
Какие последствия атаки на Черноморск?
Российская атака 31 августа на город Черноморск, что в Одесской области, стала самой массовой с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. В результате удара пострадали объекты критической инфраструктуры. В городе наблюдаются перебои с электроснабжением и водой.
Энергетики продолжают работать над ремонтом систем электроснабжения, прогнозы по восстановлению появятся позже,
– объяснили в Одесской ОГА.
Также водоканал организовал подачу воды с помощью генераторов и доставку технической воды в районы без водоснабжения.
Городская больница функционирует от генераторов и обеспечена водой, заверил городской голова Черноморска.
Обратите внимание! Для жителей города открыты "пункты несокрушимости", где можно зарядить гаджеты и получить поддержку. Перечень можно просмотреть по ссылке.
Кроме того, мобильный интернет в громаде работает, но с пониженным уровнем качества.
Россияне атаковали Одесскую область: что известно?
В ночь на 31 августа Россия запустила около 150 дронов типа "Шахед" по Украине. По данным мониторинговых каналов, по меньшей мере 15 из них летели в направлении Черноморска.
В результате атаки повреждены четыре объекта энергетической инфраструктуры ДТЭК в Одесской области. Более 29 тысяч абонентов остались без света. Повреждены также частные дома и административные помещения.
Ранее Центр противодействия дезинформации предупреждал, что россияне восстанавливают удары по украинской энергетике накануне отопительного сезона.