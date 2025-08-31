Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Черноморска Василия Гуляева и Одесскую ОГА.

Какие последствия атаки на Черноморск?

Российская атака 31 августа на город Черноморск, что в Одесской области, стала самой массовой с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. В результате удара пострадали объекты критической инфраструктуры. В городе наблюдаются перебои с электроснабжением и водой.

Энергетики продолжают работать над ремонтом систем электроснабжения, прогнозы по восстановлению появятся позже,

– объяснили в Одесской ОГА.

Также водоканал организовал подачу воды с помощью генераторов и доставку технической воды в районы без водоснабжения.

Городская больница функционирует от генераторов и обеспечена водой, заверил городской голова Черноморска.

Обратите внимание! Для жителей города открыты "пункты несокрушимости", где можно зарядить гаджеты и получить поддержку. Перечень можно просмотреть по ссылке.

Кроме того, мобильный интернет в громаде работает, но с пониженным уровнем качества.

Россияне атаковали Одесскую область: что известно?