Про це пише 24 Канал з посиланням на мера Чорноморська Василя Гуляєва та Одеську ОВА.

Які наслідки атаки на Чорноморськ?

Російська атака 31 серпня на місто Чорноморськ, що на Одещині, стала наймасовішою з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Внаслідок удару постраждали об'єкти критичної інфраструктури. У місті спостерігаються перебої з електропостачанням та водою.

Енергетики продовжують працювати над ремонтом систем електропостачання, прогнози щодо відновлення з'являться згодом,

– пояснили в Одеській ОВА.

Також водоканал організував подачу води за допомогою генераторів та доставку технічної води в райони без водопостачання.

Міська лікарня функціонує від генераторів і забезпечена водою, запевнив міський голова Чорноморська.

Звернуть увагу! Для жителів міста відкриті "пункти незламності", де можна зарядити гаджети та отримати підтримку. Перелік можна переглянути за посиланням.

Крім того, мобільний інтернет у громаді працює, але зі зниженим рівнем якості.

Росіяни атакували Одещину: що відомо?