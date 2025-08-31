Про це пише 24 Канал з посиланням на мера Чорноморська Василя Гуляєва та Одеську ОВА.
Які наслідки атаки на Чорноморськ?
Російська атака 31 серпня на місто Чорноморськ, що на Одещині, стала наймасовішою з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Внаслідок удару постраждали об'єкти критичної інфраструктури. У місті спостерігаються перебої з електропостачанням та водою.
Енергетики продовжують працювати над ремонтом систем електропостачання, прогнози щодо відновлення з'являться згодом,
– пояснили в Одеській ОВА.
Також водоканал організував подачу води за допомогою генераторів та доставку технічної води в райони без водопостачання.
Міська лікарня функціонує від генераторів і забезпечена водою, запевнив міський голова Чорноморська.
Звернуть увагу! Для жителів міста відкриті "пункти незламності", де можна зарядити гаджети та отримати підтримку. Перелік можна переглянути за посиланням.
Крім того, мобільний інтернет у громаді працює, але зі зниженим рівнем якості.
Росіяни атакували Одещину: що відомо?
У ніч проти 31 серпня Росія запустила близько 150 дронів типу "Шахед" по Україні. За даними моніторингових каналів, щонайменше 15 з них летіли у напрямку Чорноморська.
Унаслідок атаки пошкоджено чотири об'єкти енергетичної інфраструктури ДТЕК в Одеській області. Понад 29 тисяч абонентів залишились без світла. Понівечені також приватні будинки та адміністративні приміщення.
Раніше Центр протидії дезінформації попереджав, що росіяни відновлюють удари по українській енергетиці напередодні опалювального сезону.