России нужно еще очень много времени, чтобы полностью захватить четыре региона, которые она не может оккупировать с начала полномасштабного вторжения. Именно поэтому Кремль будет искать пути к перемирию.

Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом журналист из Ирландии Кейлин Робертсон, отметив, сколько еще времени Россия будет способна продолжать вести боевые действия. Он предположил, сможет ли Кремль достичь своих целей в этой войне.

К теме ВСУ имели продвижение на 2 направлениях, россияне – на одном: обзор фронта и карты от ISW

Имеют ли россияне достаточное количество живой силы, чтобы продолжать войну?

Робертсон отметил, что при текущих темпах наступления россиян, им потребуется около четырех лет, чтобы захватить те четыре региона (Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области – 24 Канал), которые они намерены взять.

Не думаю, что Россия сможет продолжать это еще полтора года без резких изменений, новой мобилизации или радикальных шагов. Именно поэтому Владимир Путин поехал на Аляску и поэтому он сейчас отчаянно говорит о перемирии – он действует из-за слабости,

– объяснил журналист.

Россияне, по его мнению, обеспокоены тем, что не смогут продолжать это так долго, как планировали. Поэтому в течение года произойдет или остановка боевых действий, или серьезный поворот на фронте. К тому же россияне также не имеют достаточное количество людей, которые готовы долго воевать.

Украина теряет гораздо меньше солдат, чем россияне. Во-первых, потому что гораздо умнее в отношении тактики. Во-вторых, использует наземных роботов для штурмов окопов, как бригада "Азов". Они эффективно применяют дроны, чтобы сохранять жизни людей,

– подчеркнул Кейлин Робертсон.

В то же время россияне, по его мнению, еще смогут продвинуться, вероятно, возьмут Покровск, Константиновку и на этом остановятся. Вряд ли им удастся достичь своих целей в этой войне.

К слову. По мнению военного обозревателя BILD Юлиана Рёпке, российские летнее наступление потерпело крах. Подавляющее большинство целей, которые стремились осуществить оккупанты, они не сумели реализовать. В частности, им не удалось оккупировать Покровск.

"Они обессилятся и исчерпают свои ресурсы", – отметил журналист.

Он добавил, что это самая сложная война в Европе со времен Второй мировой, поэтому вряд ли кто-то знает, что будет дальше.

Имеет ли Россия ресурсы продолжать войну?