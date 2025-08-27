Такое мнение высказал военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке, передает 24 Канал.

Какие "успехи" России на фронте?

Военный обозреватель отметил, что в Донецкой области россияне пытались взять Покровск, но успехов так и не достигли. Несмотря на прорыв к центру города в августе, через 3 недели оккупанты были уничтожены или попали в плен.

На Севере Украины Путин имел планы создать "пояс безопасности" – буферную зону. Речь идет о Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Но эти планы тоже сорвались: Россия контролирует на этом отрезке фронта менее 70 километров вдоль границы.

На Юге, а именно в Херсонской и Запорожской областях, фронт остался стабильным.

Все это заставило Россию фактически отказаться от планов наступления. Всего за лето она смогла захватить лишь 1800 квадратных километров, что равняется примерно 0,3% украинской территории.

Кроме того, украинские дроны активно били по российским нефтеперерабатывающим заводам. Во время некоторых атак они пролетали до 1200 километров вглубь территории России.

Эксперты отмечают, что с начала 2025 года Украине удалось вывести из строя 17% мощностей российских НПЗ. Благодаря этому россияне, в частности, почувствовали рост цен и дефицит топлива внутри страны.

Прежде всего, реорганизация украинской армии наводит порядок в рядах. Среди россиян, наоборот, наблюдается определенная усталость. Однако зимой, когда земля промерзнет, а листья опадут с деревьев, что снизит защиту от беспилотников, россияне могут попытаться снова перейти в наступление,

– отметил BILD еще один военный эксперт Густав Грессель.

