Россияне атаковали энергообъект на Черниговщине: повреждения очень значительные, есть отключения света

Энергетики Черниговщины заявили о вражеском обстреле. Из-за этого вводят отключения электроэнергии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черниговоблэнерго.

Что известно об обстреле энергообъектов на Черниговщине 19 октября?

В Черниговоблэнерго написали, что обстрел произошел вечером – в 19 часов. Он и стал причиной отключения электроснабжения.

Россияне атаковали энергетический объект на территории Корюковского района. Повреждения очень значительные. Без электроснабжения почти 55 тысяч абонентов. Как только позволит ситуация безопасности, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам!

– говорится в заметке.

Энергетики напомнили об информационной тишине и призвали жителей области беречь себя.

Какие графики отключений действуют на Черниговщине?

Напомним, в Черниговской области сложная ситуация со светом. В этом регионе отключают сразу по три очереди потребителей.



Прогнозируемые отключения на Черниговщине 19 октября 2025 / Черниговоблэнерго

Выкладывая этот график, в ведомстве предупредили: если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будут корректировать.

Где узнать о графиках отключений электроэнергии в Черниговской области:

Известен ли график отключений света на Черниговщине на 20 октября 2025 года?

Да, энергетики уже выложили его.



Прогнозируемые отключения на Черниговщине 20 октября 2025 года / Черниговоблэнерго

Жителей региона просят быть максимально экономными.