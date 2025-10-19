Россияне атаковали энергообъект на Черниговщине: повреждения очень значительные, есть отключения света
Энергетики Черниговщины заявили о вражеском обстреле. Из-за этого вводят отключения электроэнергии.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черниговоблэнерго.
Что известно об обстреле энергообъектов на Черниговщине 19 октября?
В Черниговоблэнерго написали, что обстрел произошел вечером – в 19 часов. Он и стал причиной отключения электроснабжения.
Россияне атаковали энергетический объект на территории Корюковского района. Повреждения очень значительные. Без электроснабжения почти 55 тысяч абонентов. Как только позволит ситуация безопасности, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам!
– говорится в заметке.
Энергетики напомнили об информационной тишине и призвали жителей области беречь себя.
Какие графики отключений действуют на Черниговщине?
Напомним, в Черниговской области сложная ситуация со светом. В этом регионе отключают сразу по три очереди потребителей.
Прогнозируемые отключения на Черниговщине 19 октября 2025 / Черниговоблэнерго
Выкладывая этот график, в ведомстве предупредили: если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будут корректировать.
Где узнать о графиках отключений электроэнергии в Черниговской области:
- на сайте Черниговоблэнерго;
- у Viber-боте;
- у Telegram-боте.
Известен ли график отключений света на Черниговщине на 20 октября 2025 года?
Да, энергетики уже выложили его.
Прогнозируемые отключения на Черниговщине 20 октября 2025 года / Черниговоблэнерго
Жителей региона просят быть максимально экономными.