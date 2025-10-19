Енергетики Чернігівщини заявили про ворожий обстріл. Через це запроваджують відключення електроенергії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Чернігівобленерго.

Що відомо про обстріл енергооб'єктів на Чернігівщині 19 жовтня?

В Чернігівобленерго написали, що обстріл стався увечері – о 19 годині. Він і став причиною відключення електропостачання.

Росіяни атакували енергетичний об'єкт на території Корюківського району. Пошкодження дуже значні. Без електропостачання майже 55 тисяч абонентів. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт!

– мовиться в дописі.

Енергетики нагадали про інформаційну тишу і закликали жителів області берегти себе.

Які графіки відключень діють на Чернігівщині?

Нагадаємо, в Чернігівській області складна ситуація зі світлом. У цьому регіоні відключають одразу по три черги споживачів.



Прогнозовані відключення на Чернігівщині 19 жовтня 2025 / Чернігівобленерго

Викладаючи цей графік, у відомстві попередили: якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватимуть.

Де дізнатися про графіки відключень електроенергії у Чернігівській області:

Чи відомий графік відключень світла на Чернігівщині на 20 жовтня 2025?

Так, енергетики вже виклали його.



Прогнозовані відключення на Чернігівщині 20 жовтня 2025 / Чернігівобленерго

Жителів регіону просять бути максимально ощадливими.