На Сумщине россияне ударили дроном по микроавтобусу: известно о пострадавших
- Российский дрон ударил по микроавтобусу на Сумщине, известно о 5 пострадавших, среди которых несовершеннолетний ребенок.
- Пострадавших эвакуировали, а микроавтобус полностью уничтожен.
Российские войска ударили по микроавтобусу в Сумской области. Предварительно известно о пострадавших, транспорт полностью уничтожен.
Пострадавших эвакуировали в безопасное место. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Олега Григорова, председателя Сумской ОГА.
Что известно о российском ударе по микроавтобусу на Сумщине?
Российский дрон ударил по микроавтобусу на трассе вблизи Николаевской сельской общины. Удар был прицельным.
Предварительно известно о 5 пострадавших, в частности несовершеннолетнего ребенка. Один человек в тяжелом состоянии.
Всех пострадавших оперативно эвакуировали с места происшествия. Микроавтобус полностью уничтожен.
Ранее Россия нанесла удары по Сумах: что известно?
26 октября Сумы оказались под атакой российских беспилотников. Россия использовала дрон типа "Италмас".
Попадание произошло по гражданской инфраструктуре. Позже стало известно, что враг ударил беспилотником по крыше многоэтажки в Заречном районе города. 44-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.