На Сумщине россияне ударили дроном по микроавтобусу: известно о пострадавших

Российские войска ударили по микроавтобусу в Сумской области. Предварительно известно о пострадавших, транспорт полностью уничтожен.

Пострадавших эвакуировали в безопасное место. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Олега Григорова, председателя Сумской ОГА.

Что известно о российском ударе по микроавтобусу на Сумщине?

Российский дрон ударил по микроавтобусу на трассе вблизи Николаевской сельской общины. Удар был прицельным.

Предварительно известно о 5 пострадавших, в частности несовершеннолетнего ребенка. Один человек в тяжелом состоянии.

Всех пострадавших оперативно эвакуировали с места происшествия. Микроавтобус полностью уничтожен.

